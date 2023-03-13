Владимирцев предупредили об опасности схода снега с крыш домов

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в связи с теплой погодой и снегопадами на крышах и козырьках зданий скапливаются снег и наледи, что существенно повышает риски обрушения конструкций кровли.

К сожалению, два инцидента на территории региона уже произошло — 7 марта в Гусь-Хрустальном крыша веранды детского сада под тяжестью снега проломилась и упала, когда рядом находились дети. В результате маленькая воспитанница получила перелом носа.

Еще один случай произошел в Александрове, где снег упал на чужие вещи, никто из людей не пострадал.

В связи с этим в региональном главке МЧС настоятельно рекомендуют жителям и гостям Владимирской области соблюдать меры безопасности, не подходить близко к домам и строениям, не оставлять под ними автомобили, особенно в местах, где возможен сход снега, и не пересекать защитные ограждения, указывающие на опасность.

В случае ЧП следует звонить по телефонам «01», «101» или «112».