Во Владимире 40 процентов опрошенных высказались за отделку вокзала керамогранитом

Проект реконструкции железнодорожного вокзала Владимира Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает интернет-издание «Зебра ТВ», в опросе, который правительство Владимирской области провело после начавшейся в городе полемики о реконструкции здания железнодорожного вокзала Владимира, приняло участие 819 уникальных пользователей.

Проводился опрос с 8 декабря по 12 февраля.

Согласно полученным данным, только треть участников опроса высказалась категорически против замены белокаменной облицовки на керамогранит. В то же время, более 40 процентов граждан высказались за то, чтобы облицевать фасад вокзала керамогранитом.

В то же время, около 42 процентов жителей оценили состояние нынешнего вокзала на «три».

Напомним — реконструкция здания железнодорожного вокзала Владимира должна начаться в 2023 году, а завершиться в 2024 году к празднованию 1000-летия Суздаля. Самым острым оказался вопрос по поводу изменения облицовки вокзала. Проектировщики предложили заменить нынешний белый камень на керамогранит, но встретили серьезное сопротивление общественности.