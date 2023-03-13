Во Владимирской области начали продавать автономные извещатели по завышенной цене

Фото из телеграм-канала МЧС по Владимирской области

В связи со вступлением в силу изменений в Правила противопожарного режима РФ с 1 марта все места проживания многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации должны быть оборудованы автономными пожарными извещателями.

Как сообщает областное управление МЧС, ряд недобросовестных предприимчивых продавцов начали использовать изменения в федеральное законодательство в своих корыстных целях. Во Владимирской области начали фиксироваться случаи, когда неустановленные лица предлагали доверчивым гражданам приобрести автономные пожарные извещатели по неоправданно завышенной цене, убеждая в необходимости покупки.

Главное управление МЧС России предостерегает: покупайте автономные пожарные извещатели и иные средства обеспечения пожарной безопасности в жилье только в специализированных магазинах! Цена одного автономного пожарного извещателя составляет порядка 500 рублей. Если вам или вашим родственникам и близким предлагают устройство в разы дороже – это мошенники!