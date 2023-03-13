Суздальская прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Суздальского района организована проверка по факту аварии с четырьмя машинами, случившейся в ночь на 13 марта в районе села Павловское.

На место происшествия выезжали Суздальский межрайонный прокурор Андрей Чернов и его заместитель Андрей Перегончук.

В ходе проверки надзорному ведомству предстоит дать оценку всем обстоятельствам произошедшего.

В настоящее время следователь в рамках возбужденного уголовного дела ходатайствовал перед судом о заключении подозреваемого на время следствия под стражу.