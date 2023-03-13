Во Владимирской области за плохую уборку от снега коммунальщиков оштрафовали на 660 тысяч рублей

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13 марта на оперативном совещании губернатор Александр Авдеев поставил задачу усилить контроль за работой управляющих компаний, за содержанием крыш и придомовых территорий многоквартирных домов, нежилых зданий и общественных пространств как в период снегопадов, так и активного таяния снега.

Мониторинг зимней уборки ведёт Инспекция государственного административно-технического надзора Владимирской области. С января туда поступили 153 жалобы от граждан. Из них 60 процентов касаются очистки тротуаров, дорог и входных групп, 18 процентов – детских площадок, скверов и малых архитектурных форм. В 12 процентах обращений говорится о непринятии мер по очистке крыш зданий, многоквартирных домов от снега и наледи, ещё 10 процентов заявителей указывают на размещение снежных масс в неустановленных местах.

На основании обращений инспекцией составлено 77 протоколов об административных правонарушениях, рассмотрено 227 дел, наложено штрафов на общую сумму почти 660 тысяч рублей. Кроме того, по результатам рейдов из органов прокуратуры получено 111 постановлений. Все они рассмотрены, виновные лица оштрафованы.