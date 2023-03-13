Во Владимирской области сотрудника колонии приговорили к 8 годам колонии за взяточничество

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области суд вынес приговор 29-летнему бывшему начальнику оперативного отдела ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области. Его признали виновным в совершении трех коррупционных преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ (получение взятки).

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Владимирской области, сотрудники которого совместно с ФСБ и УФСИН занимались расследованием данного дела, в марте и мае 2020 года сотрудник колонии через посредника договорился с двумя осужденными о том, что за определенную сумму готов поддержать их ходатайства об условно-досрочном освобождении. Родственники отбывающих наказание перевели ему через знакомых 500 тысяч рублей, из которых больше половины денег он оставил себе, а меньшую часть передал посреднику.

Потом в апреле 2021 года была еще взятка в 400 тысяч рублей. Там были такие же договоренности об условно-досрочном освобождении. Вот только при попытке передачи взятки коррупционера поймали с поличным.

Суд дал мужчине 8 лет исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,2 миллиона рублей.