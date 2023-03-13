В Москве задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки из Покрова

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении убийства 76-летней женщины в Петушинском районе.

По версии следствия, 8 марта между 24-летним внуком и его бабушкой произошла ссора из-за того, что последняя хотела, чтобы он ушел из дома. Разозлившись, молодой человек ударил женщину ножом в грудь не меньше пяти раз. От полученных ранений она скончалась на месте, рассказывают детали в региональном Следкоме.

9 марта ее тело было обнаружено в квартире в Покрове. Полицейские начали устанавливать обстоятельства произошедшего и причастного к преступлению. Оперативниками ОМВД России по Петушинскому району были подготовлены и направлены в соседние регионы и во все районы Владимирской области ориентировки с приметами молодого человека.

Как сообщают в областном УМВД, 11 марта подозреваемого задержал в московском метро наряд наружных служб полиции. Его доставили в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Решается вопрос о заключении под стражу.