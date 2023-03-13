В Суздальском районе в ДТП погибло четыре человека

фото с официального сайта областного УМВД

В ночь с 12 на 13 марта на 259 км автодороги Р – 132 «Золотое кольцо» в Суздальском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими и пострадавшими.

По предварительной информации областного УМВД, на дороге столкнулись «Газель», «Вольво – ХС70», «Мазда» и грузовой автомобиль «Вольво» с прицепом, перевозящим негабаритный груз. По состоянию на 12 часов 13 марта 4 человека погибли и еще один госпитализирован в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Также сотрудники полиции проверят должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности грузовых перевозок.

В настоящее время движение транспортных средств на данном участке пути затруднено. Госавтоинспекторы осуществляют реверсивное регулирование транспортных потоков.

Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать маршруты объезда, в том числе: из г. Владимир в сторону г. Юрьев-Польский по автодороге «Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский» до с. Старый Двор и далее по автодороге «Владимир-Иваново» - «Гнездилово-Туртино-Старый Двор» до г. Суздаль.