Во Владимире разбойник пытался отобрать у мужчины пакет с продуктами

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, вечером 5 марта в отдел полиции №1 Владимира обратился 33-летний местный житель, рассказавший, что на него напал малознакомый мужчина, попытавшийся отобрать вещи, угрожая ножом.

Полицейские установили, что потерпевший покупал продукты и алкоголь в местном магазине, и это заметил подозреваемый, который проследовал за мужчиной на улицу и там потребовал отдать ему покупки. Однако потерпевший стал просить помощи у прохожих, и тем самым отпугнул неудавшегося разбойника, который убежал.

Вскоре его личность была установлена, безработный 26-летний местный житель был задержан участковым уполномоченным на территории обслуживания. В совершении преступления молодой человек сознался.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой». На время следствия подозреваемого отправили за решетку.