Во владимирских школах появятся советники по воспитательной работе

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 сентября во владимирских школах приступят к работе советники директоров по воспитательной работе.

- Это будет друг детей, помощник, наставник, который поможет им реализовать свои возможности и быть успешным в разных направлениях. Работать советник будет не только со школьниками. Его помощь потребуется, если у ученика конфликт с родителями или педагогами. В нашем регионе будет более 140 таких советников. Кандидатуры уже подобраны. Уверен, введение такой должности будет иметь только положительный эффект, - написал в свое телеграме губернатор Александр Авдеев.

Кроме того, в области будет проработан вопрос внедрения в региональную систему образования курса «Моя Родина – Владимирский край», который будет знакомить ребят с историей, географией, культурой, литературой нашей древней земли.