Во Владимирскую область придет потепление с дождями и лужами

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает Владимирский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 13 марта погода будет сравнительно прохладной — термометры покажут значения от -3 до +2 градусов по Цельсию, в то время как на дорогах сохранится гололедица, а ветер продолжит дуть с юго-запада со скоростью 6-11 метров в секунду.

В ночь на 14 марта вовсе ожидается похолодание до температур от -4 до 9 градусов, но днем прогреется до отметок между 0 и +5 градусами. Ветер не изменит направления, а его скорость составит 7-12 метров в секунду.

В ночь на 15 марта ожидается температура от -2 до +3 градусов, в то время как днем потеплеет весьма существенно — столбики термометров вырастут до отметок между +3 и +8 градусами, а ветер подует с юга со скоростью 7-12 метров в секунду. В этот день ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. С учетом интенсивного таяния, владимирцам следует снова ожидать образование больших луж.