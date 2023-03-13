В Суздальском районе в ДТП с четырьмя машинами имеются пострадавшие

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария произошла на 259 километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо». По предварительным данным, произошло столкновение четырех машин, несколько человек пострадало.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС, подразделение ГУ МЧС России по Владимирской области, производившее деблокировку пострадавших, и бригада «скорой помощи».

Всего в ликвидации последствий ДТП участвовал 21 сотрудник экстренной службы на восьми спецмашинах. Информация уточняется.