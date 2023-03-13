В Александровском районе местный житель задержан за незаконную рубку сосен

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце февраля в полицию Александровского района обратились сотрудники местного лесничества, которые рассказали, что у деревни Монастырево обнаружили факт незаконной рубки деревьев, ущерб оценили в 102 тысячи рублей.

Прибывшие на место полицейские задержали 62-летнего жителя окрестной деревни, который приехал на тракторе, чтобы забрать срубленные сосны. Всего их оказалось восемь штук.

Мужчина не стал отрицать вину и объяснил, что намеревался использовать деревья на дрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». На время следствия александровца отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.