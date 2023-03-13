Во Владимирской области 13 марта коронавирус подтвержден у 76 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 13 марта лабораторно подтверждено 76 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

24 случая во Владимире, 11 - в Муромском, 10 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Ковровском, 5 - в Юрьев-Польском, по 3 случая в Кольчугинском, Александровском, Собинском и Суздальском районах и по 2 заболевших в Радужном, Камешковском, Меленковском, Вязниковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 181956 случаев заболевания (50391 сл. в г. Владимире, 19704 сл. в Муромском, 21587 сл. в Ковровском, 6462 сл. в Петушинском, 8743 сл. в Кольчугинском, 11145 сл. в Александровском, 7296 сл. в Юрьев-Польском, 16330 сл. в Гусь-Хрустальном, 1747 сл. в Судогодском, 3623 сл. в Собинском, 2039 сл. в г. Радужный, 5933 сл. в Киржачском, 4196 сл. в Камешковском, 3334 сл. в Гороховецком, 4639 сл. в Меленковском, 6124 сл. в Вязниковском, 6306 сл. в Суздальском, 2357 сл. в Селивановском).