Глава СК России заслушает повторный доклад о смерти мальчика из Юрьев-Польского

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщили вечером 12 марта в СК России, в связи с продолжающимися публикациями в СМИ на тему смерти пятилетнего мальчика из Юрьев-Польского во владимирской ОДКБ, у которого при эксгумации, по словам матери ребенка, не обнаружили почки, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Артему Кулакову представить повторный доклад о ходе расследования уголовного дела, а также об объеме проведенных следственных действий и по доводам, опубликованным мамой мальчика.

В СК России уточнили, что по факту смерти ребенка продолжается расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». В филиале Судебно-экспертного центра СК России в Новосибирске назначено проведение комиссионной судмедэкспртизы по вопросам качества оказания медицинской помощи. Опять же, рассмотрят и вопросы, поставленные потерпевшими.