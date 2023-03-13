Во Владимирской области полицейские провели операцию «Быт»

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, всего за неделю было проверено 1300 человек, включая ранее судимых и склонных к совершению преступлений на бытовой почве, а также неблагополучные семьи.

Вновь был поставлен на учет 51 человек, по большей части из числа семейных дебоширов, а также страдающих алкоголизмом.

Кроме того, за неделю было возбуждено 100 уголовных дел так называемых «превентивных составов» - по фактам нанесения побоев, угрозам убийством и тому подобных, причем половина преступлений выявлена участковыми. Еще 20 уголовных дел возбудили по факту повторного мелкого хищения, а также 15 дел на водителей, севших пьяными за руль повторно.

Также в ходе работы составлено 2030 протоколов об административных правонарушениях.

Подобные рейды на территории региона будут продолжены.