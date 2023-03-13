Владимирские гимнасты вернулись с комплектом медалей с Чемпионата России

фото со страницы Спортивной школы имени Толкачева в ВКонтакте

В Казани завершился Чемпионат России по спортивной гимнастике. В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены, олимпийские чемпионы и призеры в Токио. Владимирская область показала хорошие результаты.

Мужская сборная Владимирской области завоевала серебряную медаль в составе Кирилла Прокопьева, Алексея Ростова, Алексея Усачева, Владислава Новокшонова и Ильи Кибартас.

Ангелина Мельникова, представляющая вторым зачётом Владимирскую область заняла второе место в личном многоборье.

Кирилл Прокопьев занял итоговое 4 место в личном многоборье и попал в цветочную церемонию, где наградили шесть лучших гимнастов страны. Зато в вольных упражнениях ему не было равных, он завоевал "золото".

Лейла Васильева авоевала свою первую медаль Чемпионата России, и это стала бронза в вольных упражнениях. Илья Заика завоевал серебро в упражнениях на кольцах, Алексей Усачёв стал вторым в опорном прыжке.