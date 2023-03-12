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НовостиОбщество12 марта 2023 14:42

Во Владимирской области в охране лесов от пожаров задействуют 300 человек

Регион готовится к пожароопасному периоду
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: правительство Владимирской области

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, в грядущем сезоне, как и прежде, леса региона будут охранять при помощи 50 установленных в лесополосе систем видеомониторинга «Лесоохранитель».

Также в рамках нацпроекта «Экология» выделены средства на оснащение учреждений лесоохраны техникой и оборудованием, которая позволит тушить как лесные, так и торфяные пожары.

Всего в новом весенне-летнем сезоне на борьбе с лесными пожарами власти планируют задействовать 300 человек и 205 единиц различной техники.