Во Владимирской области в охране лесов от пожаров задействуют 300 человек

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, в грядущем сезоне, как и прежде, леса региона будут охранять при помощи 50 установленных в лесополосе систем видеомониторинга «Лесоохранитель».

Также в рамках нацпроекта «Экология» выделены средства на оснащение учреждений лесоохраны техникой и оборудованием, которая позволит тушить как лесные, так и торфяные пожары.

Всего в новом весенне-летнем сезоне на борьбе с лесными пожарами власти планируют задействовать 300 человек и 205 единиц различной техники.