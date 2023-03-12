Ковровские спасатели сообщили об образовании промоин на льду водоемов

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Поисково-спасательный отряд города Коврова, 11 марта дежурная смена ПСО совершила выезд на городские водоемы, включая реку Клязьму, для проверки состояния льда и измерения его толщины.

Измерения показали, что толщина льда на водоемах составляет 50 сантиметров, причем лед во многих местах стал рыхлым. По словам спасателей, у берегов начали образовываться промоины, так что выйти на ледяную корочку не везде представляется возможным.

В связи с этим гражданам сотрудники ПСО Коврова настоятельно не рекомендуют выходить на водоемы. К тому же, по сведениям Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в регионе преимущественно будут держаться положительные температуры.