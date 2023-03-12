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НовостиПроисшествия12 марта 2023 8:32

В Вязниковском районе два человека пострадали на пожаре в дачном доме

Происшествие случилось утром 12 марта в поселке Мстера
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 08.52 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о горящем дачном доме в поселке Мстера на улице Мичурина, 27.

На место ЧП выехали девять сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. К моменту их прибытия крыша дома горела открытым пламенем по всей площади. Оказалось, что вызов был поздним.

Пожарные тут же локализовали и ликвидировали пожар, площадь которого составила 48 квадратных метров. К сожалению, в огне пострадали два гражданина 1977 и 1986 годов рождения, им оказана медицинская помощь.

Дознаватель МЧС устанавливает причины возгорания.