Прокурор Судогодского района провел встречу с инвалидами и пенсионерами

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, прокурор Судогодского района Эдуард Кокешов и его заместитель Сергей Бобков провели встречу с инвалидами и пенсионерами, живущими в Судогде и ее пригородах.

Также в мероприятии принял участие главврач Судогодской ЦРБ Александр Трофимов и председатель районного отделения Общества инвалидов Валентина Евдокимова.

Прокурор обратил внимание собравшихся на ситуацию в сфере лекарственного обеспечения и возмещения денег, когда из-за отложенных рецептов приходится приобретать из за свой счет. Собравшимся были даны по этому поводу разъяснения.

Также прокуроры обратили внимание пенсионеров и инвалидов на порядок обращения в прокуратуру.

В конце встречи сотрудники надзорного ведомства ответили на вопросы граждан.