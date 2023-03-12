Во Владимирской области за сутки коронавирус подтвержден у 79 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие 24 часа на территории региона подтверждено 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в сводке Владимир с 22 новыми заразившимися, на втором Муромский и Гусь-Хрустальный районы с 13 заболевшими в каждом, на третьем месте Ковровский район с восемью заболевшими.

В Александровском районе подтвердилось пять новых случаев коронавируса, в Кольчугинском и Юрьев-Польском районах по четыре, в Камешковском районе три, в Суздальском районе и в Радужном два, в Судогодском, Собинском и Меленковском районах по одному случаю.

В остальных муниципалитетах новых заразившихся не выявлено. Таким образом, во Владимирской области с начала эпидемии зарегистрировано 181880 случаев заражения коронавирусом.