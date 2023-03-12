Во Владимирской области за две недели возникло пять очагов бешенства

. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области по информации, предоставленной областной Госветинспекцией, за прошедшие две недели на территории регионе возникло пять очагов бешенства.

Четыре из них расположены в Ковровском районе: в поселке Гигант на улице Юбилейная на территории дома №56 обнаружили бешеную лису, в деревне Пакино на территории дома №20 «б» по улице Школьная бешенство зафиксировано у собаки, в деревне Гонядиха на территории дома №1 нашли бешеную лисицу, и в деревне Гридино на территории дома №49 бешенством заразилась собака.

Пятый очаг находится в Камешковском районе в деревне Сергеиха на территории дома №112 по улице Карла Либкнехта.

В региональном Роспотребнадзоре настоятельно просят не приближаться к диким животным и не контактировать с ними. В случаях укуса или другого контакта с бешеным животным следует немедленно обращаться за помощью в медучреждение.