В Гусь-Хрустальном местный житель обвиняется в совершении серии краж

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Гусь-Хрустального завершили расследование уголовного дела по нескольким эпизодам краж. В них обвиняется 29-летний парень из числа местных жителей.

По версии следствия, минувшей весной в одной из деревень Гусь-Хрустального района через окно пробрался в частный дом и стащил оттуда электрокабель, медный провод и удлинитель.

Затем он выбил входную дверь пристройки другого дома и вынес оттуда электропроводку, шуруповерт и удлинитель. Затем похожим образом он стащил шуруповерт и электродрель из дачного домика.

Наконец, он перебрался в другую деревню и там из чужого дома снова вытащил электрические провода.

Молодого человека оперативники задержали на территории Гусь-Хрустального, к тому времени часть украденного он успел продать, другую часть у него изъяли и вернули законным владельцам.

Также в ходе расследования стало известно, что парень причастен к краже с банковского счета. Он перевел с банковской карты приятельницы 10 тысяч рублей.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд, куда оно поступило с утвержденным обвинительным заключением.