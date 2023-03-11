В Гусь-Хрустальном прокуроры потребовали квартиру для семьи больного ребенка

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гусь-Хрустального провело проверку по обращению местной жительницы, имеющей ребенка-инвалида.

Как рассказала женщина, ее несовершеннолетний сын страдает тяжелым хроническим заболеванием, которое исключает совместное проживание в одной квартире с родственниками.

Тем не менее, администрация причитающееся по закону жилье семье не предоставило. По итогам проверки прокуратура обратилась в Гусь-Хрустальный городской суд, потребовав от горадминистрации во внеочередном порядке предоставить семье жилье по договору социального найма с учетом площади, требующейся для проживания ребенка и его родителя.

Требование прокуратуры удовлетворено, и теперь женщина и ее сын получили новую благоустроенную квартиру в Гусь-Хрустальном.