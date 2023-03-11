В Ковровском районе сироте не дали вовремя положенную квартиру

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, по обращению 21-летней местной жительницы Ковровской городской прокуратурой была проведена проверка, которая установила, что будучи ребенком девушка осталась без отца и матери, так как их лишили родительских прав.

В 2020 году ковровчанке исполнилось 18 лет, в связи с чем муниципальные власти обязаны были предоставить ей благоустроенное жилье, но этого так и не сделали. По результатам проверки прокуратура обратилась с иском к администрации в Ковровский городской суд, потребовав обеспечить девушку жильем.

Иск был удовлетворен, и теперь молодая ковровчанка переехала в новую, благоустроенную квартиру.