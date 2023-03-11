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НовостиЗдоровье11 марта 2023 6:20

Во Владимирской области за сутки подтверждено 82 заражения коронавирусом

Такие сведения получены в ходе лабораторных исследований на утро 11 марта
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, на территории региона за минувшие 24 часа было подтверждено 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в сводке Владимир с 25 новыми случаями, на втором Муромский район, где заразилось еще 16 человек, на третьем Гусь-Хрустальный район с 11 новыми заболевшими.

В Ковровском районе подтверждено девять новых случаев заражения коронавирусом, в Петушинском районе семь, в Кольчугинском районе три, в Александровском, Юрьев-Польском и Суздальском районах по два, в Киржачском, Гороховецком, Вязниковском, Селивановском районах и в Радужном по одному случаю.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрирован 181801 случай заражения коронавирусом.