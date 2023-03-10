В Александрове хозяин убил случайного гостя ударами молотка по голове

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, Александровский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который обвинялся в убийстве случайного знакомого.

Суд установил, что около одиннадцати часов вечера 25 октября минувшего года хозяин и его гость сидели дома и пили спиртное. В какой-то момент между мужчинами случился конфликт, в ходе которого хозяин схватил молоток и не менее 20 раз ударил им гостя по голове.

От полученных травм потерпевший скончался спустя несколько часов в Александровской районной больнице.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил александровца к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск родственницы убитого о возмещении морального вреда в сумме 1 миллион рублей.