Владимирец задолжал 400 тысяч рублей в виде штрафа за взятку

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Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, судебные приставы Владимира на днях взыскали уголовный штраф с 57-летнего местного жителя, который ранее был осужден за дачу взятки должностному лицу и приговорен к штрафу в 400 тысяч рублей. Также ему было назначено три года лишения свободы условно.

Однако с выплатой штрафа владимирец не торопился, так что судебным приставам пришлось сперва ограничить мужчину на выезд за пределы России, а затем наложить запрет на регистрационные действия с двумя его представительскими машинами - «Лексус RX 270» и «Kia Quoris».

Вскоре после этого штраф был полностью оплачен, деньги перечислены в доход государства.