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НовостиПроисшествия10 марта 2023 12:48

Житель Красной Горбатки забил до смерти сожительницу и срезал волосы с ее головы

Мужчину заключили под стражу
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Следкома по Владимирской области

фото Следкома по Владимирской области

Житель Красной Горбатки обвиняется в причинении смерти сожительнице. По версии следствия, в марте 2023 года во распития спиртного 50-летняя женщина нелицеприятно высказалась о погибшей матери сожителя, из-за чего между ними произошла ссора.

Мужчина нанес множественные удары руками в область головы, тела и конечностей, и срезал с ее головы волосы. После произошедшего обвиняемый вывез тело потерпевшей на улицу и скрылся с места происшествия. На следующий день он был задержан сотрудниками полиции, сообщили в региональном Следкоме.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал и раскаялся. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.