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НовостиПроисшествия10 марта 2023 12:23

Жительницу Красной Горбатки будут судить за убийство сожителя

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы Красной Горбатки. Она обвиняется в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека".

Установлено, что 7 декабря прошлого года женщина находилась в своей квартире в деревне Губино, где выпивала вместе со своим сожителем. Они поссорились. Во время того, как мужчина лежал на диване, обвиняемая нашла нож и два раза ударила им мужчину в живот. Испугавшись за жизнь сожителя,она вызвала скорую помощь и пыталась остановить кровь одеялом, описывают подробности в областной прокуратуре.

16 декабря из-за повреждения внутренних органов (воспаления брюшины, нагноения забрюшинного пространства) мужчина скончался в больнице.

Обвиняемая вину признала. Уголовное дело будет направлено в Селивановский районный суд. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.