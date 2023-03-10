Во Владимирской области вводят ограничения для большегрузов на время половодья

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Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Во Владимирской области вводится ограничение движения для большегрузов в период половодья. Об этом сообщает Правительство Владимирской области.
В этом году ограничение будет действовать с 1 апреля и до конца месяца. Для следующих автодорог допускается предельная нагрузка на ось 8 тонн:
- Владимир-Муром-Арзамас, в том числе подъезд к д.Бараки
- Муром-Ярославль-Вологда-Архангельск (в границах Владимирской области)
- Малышево-Красная Горбатка
На ниже перечисленных автодорогах допустимая нагрузка составит 6 тонн:
- Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский
- Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики
- Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма
- Муром-«Волга»
- Касимов-Муром-Нижний Новгород
- Ковров-Красная Грива-Сельцо-Мстера-«Волга»
- Камешково-Ляховицы-Суздаль
- Дубки-Киржач
- Кольчугино-Киржач
- Покров-Новоселово-Киржач
- Бетонка-Черново
На остальных дорогах ограничение предельной нагрузки на ось составит 4 тонны.