Во Владимирской области вводят ограничения для большегрузов на время половодья

. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Во Владимирской области вводится ограничение движения для большегрузов в период половодья. Об этом сообщает Правительство Владимирской области.

В этом году ограничение будет действовать с 1 апреля и до конца месяца. Для следующих автодорог допускается предельная нагрузка на ось 8 тонн:

- Владимир-Муром-Арзамас, в том числе подъезд к д.Бараки

- Муром-Ярославль-Вологда-Архангельск (в границах Владимирской области)

- Малышево-Красная Горбатка

На ниже перечисленных автодорогах допустимая нагрузка составит 6 тонн:

- Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский

- Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики

- Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма

- Муром-«Волга»

- Касимов-Муром-Нижний Новгород

- Ковров-Красная Грива-Сельцо-Мстера-«Волга»

- Камешково-Ляховицы-Суздаль

- Дубки-Киржач

- Кольчугино-Киржач

- Покров-Новоселово-Киржач

- Бетонка-Черново

На остальных дорогах ограничение предельной нагрузки на ось составит 4 тонны.