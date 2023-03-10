Трое жителей Коврова заплатят по 200 тысяч рублей за вождение в нетрезвом виде

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Приговором Ковровского суда житель города признан виновным в "управлении транспортным средством в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение".

Установлено, что утром 1 января 2023 года мужчина, будучи ранее наказанным за пьяное вождение, снова сел за руль автомобиля«Рено Логан» в нетрезвом виде и поехал по улицам Коврова. Около 11 часов 20 минут он был остановлен сотрудниками ГИБДД. В ходе освидетельствования установлено, что концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом осужденным воздухе превысила допустимые показания почти в 3 раза, сообщает областная прокуратура.

В судебном заседании вину в совершённом преступлении мужчина признал. Приговором суда ему назначен штраф в 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев.

Аналогичный приговор вынесен в отношении жителя Ковровского района, который 26 декабря прошлого года также был остановлен сотрудниками ГИБДД, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Третий водитель сел за руль автомобиля в состоянии наркотического опьянения.