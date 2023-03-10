Житель Владимира в Судогодском районе обокрал бывшего работодателя

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудниками полиции Владимира был задержан 33-летний местный житель, который обвиняется в краже, совершенной с территории автомастерской, находящейся в одной из деревень Судогодского района.

По версии следствия, мужчина пробрался в мастерскую через вентиляцию и вытащил оттуда сварочный аппарат, бензопилу и медный радиатор. Общая сумма ущерба, заявленного владельцами, составила 75 тысяч рублей.

Задержать подозреваемого удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. Он был опознан руководством предприятия, которое распознало в похитителе своего бывшего работника.

В ходе следствия стало известно, что владимирец причастен к краже из строящегося дома инструментов стоимостью 15 тысяч рублей. Продать их он не успел, так как был задержан полицейскими. Инструменты были изъяты.

По данным фактам следователи возбудили уголовные дела. На время следствия мужчину отпустили под подписку невыезде.