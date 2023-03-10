В Муроме мужчина взыскал с больницы 200 тысяч рублей за смерть сына

фото со страницы Муромского городского суда

Мужчина обратился в Муромский городской суд с иском к Выксунской ЦРБ о взыскании компенсации морального вреда.

Выяснилось, что его сын, являясь пассажиром автомобиля, в результате ДТП получил повреждения и в тот же день был доставлен в реанимационное отделение Выксунской ЦРБ. На следующий день пострадавший был переведён в травматологическое отделение, его состояние оценено как стабильное. Однако спустя несколько часов его состояние резко ухудшилось и он умер.

Его отец считает, что у врачей была возможность избежать смертельного исхода. В ходе рассмотрения дела нашел подтверждение факт допущенных ответчиком в лечении пациента диагностических дефектов при обследовании.

Судом вынесено решение о частичном удовлетворении исковых требований. С «Выксунской ЦРБ взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Решение в законную силу не вступило.