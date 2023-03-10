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НовостиОбщество10 марта 2023 10:08

В Муроме мужчина взыскал с больницы 200 тысяч рублей за смерть сына

Он считает, что врачи могли спасти его ребенка
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы Муромского городского суда

фото со страницы Муромского городского суда

Мужчина обратился в Муромский городской суд с иском к Выксунской ЦРБ о взыскании компенсации морального вреда.

Выяснилось, что его сын, являясь пассажиром автомобиля, в результате ДТП получил повреждения и в тот же день был доставлен в реанимационное отделение Выксунской ЦРБ. На следующий день пострадавший был переведён в травматологическое отделение, его состояние оценено как стабильное. Однако спустя несколько часов его состояние резко ухудшилось и он умер.

Его отец считает, что у врачей была возможность избежать смертельного исхода. В ходе рассмотрения дела нашел подтверждение факт допущенных ответчиком в лечении пациента диагностических дефектов при обследовании.

Судом вынесено решение о частичном удовлетворении исковых требований. С «Выксунской ЦРБ взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Решение в законную силу не вступило.