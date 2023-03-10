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НовостиОбщество10 марта 2023 9:54

14 марта губернатор Александр Авдеев проведет пресс-конференцию

Это первая встреча с журналистами в новом году
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

14 марта состоится пресс-конференция губернатора Александра Авдеева. Она будет посвящена актуальным вопросам социально-экономического развития Владимирской области. Общение с представителями средств массовой информации пройдёт на площадке областной универсальной научной библиотеки.

Это будет первая пресс-конференция в новом году. В последний раз глава региона общался с журналистами 29 ноября. Прямую трансляцию можно было посмотреть в эфире телекомпании "Губерния-33". Скорее всего, так будет и на этот раз, хотя официально об этом еще не объявили.