Жительница Кольчугинского района отсудила больше 30 тысяч рублей за нападение бойцовской собаки

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кольчугинский суд встал на сторону жительницы села Бавлены, на которую напала чужая собака.

Женщина рассказала, что в один из дней октября прошлого года она выгуливала на поводке свою собаку. В это время навстречу выбежала другая собака, которая была без поводка и намордника. Женщина взяла свою собаку на руки, а чужой американский стаффордширский терьер напал на нее, покусал и ее, и ее собаку, повредила куртку, укусила за левое бедро. Женщина вынуждена была обратиться за медпомощью, делать уколы, принимать антибиотики. От нападения испытала сильный страх.

Ответчик на судебное заседание не явилась. В письменных пояснениях, она сообщила, что собака принадлежит ее детям, она присматривала за ней в их отсутствие. Животное гуляло во дворе на участке и в какой-то момент выбежало с территории без поводка и намордника, перепрыгнув через забор.

Суд взыскал с виновной 304 рубля в счет расходов, понесенных за клинический осмотр собаки с постановкой диагноза, 30 тысяч рублей на приобретение лекарственных препаратов по назначению врача и компенсация морального вреда, 400 рублей судебные расходы по оплате государственной пошлины.