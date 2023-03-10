Во Владимире открылась школа музейных профессий

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В «Палатах» начала свою работу Школа музейных профессий. Это первый опыт музея-заповедника, пилотный проект. Владимирским старшеклассникам расскажут о том, специалисты каких направлений работают в музее и чем они занимаются. Ребят ждут интересные встречи, мастер-классы, живое общение с уникальными людьми.

Школа музейных профессий - партнерский проект, созданный педагогами города и специалистами Центра музейной педагогики. Одним из его организаторов стал давний друг музея, учитель истории СОШ №15 Сергей Курасов.

Методисты Центра музейной педагогики приготовили для подростков множество интерактивных моментов, чтобы ребята смогли что-то увидеть, что-то потрогать, что-то сделать своими руками, осуществить полное и глубокое погружение в музейную жизнь.

В первый день работы школы десятиклассников познакомили с работой педагога музейного центра, специалиста научно-исследовательского отдела и реставратора, а затем пригласили на мастер-класс по реставрации старинной книги.