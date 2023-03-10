В Гороховецком районе на М-7 перевернулся грузовик с буровой установкой

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 9 марта около 20.30 на 323 километре федеральной трассы М-7 «Волга» 73-летний водитель грузовика «КамАЗ», оборудованного буровой установкой ЛБУ-5007, при движении в сторону Москвы начал перестраиваться в правую полосу.

Однако во время маневра шофер не справился с управлением, в результате чего грузовик выехал в кювет и опрокинулся.

В результате водителя зажало в кабине, откуда его извлекали прибывшие на место ДТП сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской области.

Бригада скорой помощи увезла травмированного шофера в больницу, больше в аварии никто не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются детали происшествия.