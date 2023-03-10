В Коврове курьер мошенников забрал у пенсионеров более миллиона рублей

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 28-летнего уроженца Северного Кавказа. Его обвиняют в совершении мошенничества.

По версии следствия, в декабре минувшего года молодой человек прибывал к пенсионерам, живущим в Коврове и во Владимире, и забирал у них деньги. В общей сумме он заполучил 1 миллион 200 тысяч рублей.

Схема мошенников была стандартной — неизвестный звонил пенсионерам и рассказывал о «попавшем в ДТП родственнике», которого за деньги предлагалось освободить от уголовной ответственности. Пожилые люди отдавали деньги приезжавшему курьеру, которым и был 28-летний парень.

В результате он был задержан сотрудниками уголовного розыска владимирской полиции совместно с коллегами из линейного отдела московского региона, когда ехали из Коврова в Москву пассажирским поездом. При нем обнаружилось 500 тысяч рублей.

Молодой человек полностью признал вину по всем пяти эпизодам. В настоящее время он дожидается суда под стражей.