Двое жителей Гороховца напали на полицейских

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утверждены обвинительные заключения в отношении двух жителей Гороховца. Оба обвиняются в "применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Установлено, что вечером 11 января этого года сотрудники ППС в общественном месте остановили одного из обвиняемых, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Мужчине предложили проследовать в Гороховецкую ЦРБ для прохождения медицинского освидетельствования. Тот согласился.

Однако впоследствии, находясь напротив помещения приемного покоя, обвиняемый отказался от прохождения освидетельствования и, не дожидаясь оформления служебной документации, попытался выйти из больницы, однако был остановлен сотрудником полиции. Тогда мужчина ударил стража порядка кулаком в лицо, сообщает областная прокуратура.

Второй обвиняемый прибыл в приемное отделение больницы, чтобы забрать оттуда нетрезвого знакомого и препроводить его до дома, однако сотрудники полиции пояснили, что его приятель будет доставлен в дежурную часть. Мужчина проследовал за ними на улицу к служебному автомобилю и стал постоянно одергивая полицейских, хватая за форменное обмундирование и останавливая.

Желая освободить своего знакомого, обвиняемый подошел вплотную к сотруднику полиции, начал угрожать ему, после чего с силой толкнул в грудь, затем схватил последнего за ворот верхней одежды и потащил в сторону от машины.

Вину в совершении преступлений обвиняемые признали. Уголовные дела направлены в Гороховецкий районный суд. Мужчинам может грозить до 5 лет лишения свободы.