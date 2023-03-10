Во Владимирской области украинский беженец обвинен в призывах к терроризму

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, сотрудники ведомства выявили и задержали 22-летнего гражданина Украины, который занимался деятельностью, связанной с призывами к терроризму и его оправданию с использованием интернет-сети.

По версии следствия, молодой человек прибыл в марте минувшего года на территорию Владимирской области в составе группы беженцев и был заселен в пункт временного размещения.

А в ноябре парень, будучи зарегистрирован в мессенджере «Телеграм», в целях побуждения людей к совершению терроризма, разместил в публичном доступе одного из телеграм-каналов соответствующие текстовые сообщения. Однако вскоре его вычислили сотрудники регионального главка ФСБ.

По данному факту Следственным управлением СК России по Владимирской области на днях было возбуждено уголовное дело. Молодой человек на время следствия заключен под стражу.