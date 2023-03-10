Во Владимире легковой автомобиль сбил 9-летнюю девочку

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Отдел ГИБДД УМВД России по городу Владимиру, в 17.40 на улице Славная в районе дома №6 24-летний водитель автомобиля «Фльксваген Поло» при движении в сторону улицы Институтский городок допустил наезд на девочку 2013 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

В результате ребенок получил черепно-мозговую травму. Прибывшей на место ДТП бригадой «скорой помощи» девочка была доставлена в больницу.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится административное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия.