Во Владимирской области 10 марта коронавирус подтвержден у 78 человек

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 10 марта лабораторно подтверждено 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

23 случая во Владимире, 14 - в Муромском, 11 - в Ковровском, 8 - в Гусь-Хрустальном, по 5 - в Петушинском и Кольчугинском районах, по 3 случая в Александровском и Юрьев-Польском районах, 2 - в Вязниковском, по 1 заболевшему в Собинском, Камешковском, Меленковском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 181719 случаев заболевания (50320 сл. в г. Владимире, 19664 сл. в Муромском, 21564 сл. в Ковровском, 6455 сл. в Петушинском, 8733 сл. в Кольчугинском, 11135 сл. в Александровском, 7285 сл. в Юрьев-Польском, 16296 сл. в Гусь-Хрустальном, 1746 сл. в Судогодском, 3619 сл. в Собинском, 2034 сл. в г. Радужный, 5932 сл. в Киржачском, 4191 сл. в Камешковском, 3333 сл. в Гороховецком, 4636 сл. в Меленковском, 6121 сл. в Вязниковском, 6299 сл. в Суздальском, 2356 сл. в Селивановском).