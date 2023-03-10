В Кольчугино в медицинских кабинетах школ не хватает оборудования

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Кольчугинской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обеспеченности медицинских кабинетов образовательных организаций предметами, необходимыми для оказания медицинской помощи несовершеннолетним.

Установлено, что в МБОУ «Бавленская средняя школа им. Героя Советского Союза Рачкова П.А.» в наличии лишь 39 наименований единиц медицинских изделий, мебели и оргтехники из 62 необходимых. На момент проверки в медицинском кабинете не доставало: тонометра с возрастными манжетами, стетофонендоскопа, медицинской ширмы, кушетки и другого оборудования, сообщает областная прокуратура.

Аналогичные нарушения выявлены в МБОУ «Средняя школа № 1», МБОУ «Средняя школа № 2», МБОУ «Средняя школа № 4», МБОУ «Средняя школа № 5», МБОУ «Средняя школа № 6», МБОУ «Средняя школа № 7 им. Н.К. Крупской».

По результатам проверки прокурором директорам образовательных учреждений внесены представления.