Александр Авдеев утвердил треть нового состава Общественной палаты Владимирской области

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Во Владимирской области начали формировать новый состав региональной Общественной палаты. По одной трети состава этого органа утверждают губернатор и Законодательное Собрание, а затем эти представители утверждают последнюю треть состава Общественной палаты.
9 марта губернатор Александр Авдеев своим Указом утвердил список из 14 членов Общественной палаты Владимирской области. В него вошли:
– Антонов Юрий Михайлович (от регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»);
– Бородина Екатерина Вячеславовна (от регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества);
– Горбачук Георгий Николаевич (от регионального отделения Союза российских писателей);
– Есякова Галина Викторовна (от областной общественной организации Всероссийского общества охраны природы);
– Кац Любовь Ивановна (от областного отделения Межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности»);
– Лопанова Ирина Михайловна (от регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»);
– Мизелёва Галина Станиславовна (от областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов);
– Меркурьева Екатерина Викторовна (от областного отделения Российского детского фонда);
– Сдобникова Татьяна Алексеевна (от регионального отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»);
– Сидорец Роман Андреевич (от областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»);
– Тарасов Алексей Борисович (от областной организации Профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации);
– Уциев Абос Ховкаевич (от областного отделения Всероссийского общества автомобилистов);
– Щепанская Ирина Витальевна (от регионального отделения Всероссийского общества глухих);
– Яконюк Татьяна Александровна (от регионального отделения Ассоциации юристов России).