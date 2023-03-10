Александр Авдеев утвердил треть нового состава Общественной палаты Владимирской области

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Во Владимирской области начали формировать новый состав региональной Общественной палаты. По одной трети состава этого органа утверждают губернатор и Законодательное Собрание, а затем эти представители утверждают последнюю треть состава Общественной палаты.

9 марта губернатор Александр Авдеев своим Указом утвердил список из 14 членов Общественной палаты Владимирской области. В него вошли:

– Антонов Юрий Михайлович (от регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»);

– Бородина Екатерина Вячеславовна (от регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества);

– Горбачук Георгий Николаевич (от регионального отделения Союза российских писателей);

– Есякова Галина Викторовна (от областной общественной организации Всероссийского общества охраны природы);

– Кац Любовь Ивановна (от областного отделения Межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности»);

– Лопанова Ирина Михайловна (от регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»);

– Мизелёва Галина Станиславовна (от областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов);

– Меркурьева Екатерина Викторовна (от областного отделения Российского детского фонда);

– Сдобникова Татьяна Алексеевна (от регионального отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»);

– Сидорец Роман Андреевич (от областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»);

– Тарасов Алексей Борисович (от областной организации Профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации);

– Уциев Абос Ховкаевич (от областного отделения Всероссийского общества автомобилистов);

– Щепанская Ирина Витальевна (от регионального отделения Всероссийского общества глухих);

– Яконюк Татьяна Александровна (от регионального отделения Ассоциации юристов России).