Во Владимире простились с завучем школы №46, погибшем в СВО

Фото из телеграм-канала Романа Кавинова.

Депутат Законодательного собрания Владимирской области Роман Кавинов у себя в телеграм-канале сообщил, что во Владимире прошло прощание с завучем школы №46 города Владимира Петром Степановым, погибшем в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО.

"Простились с участником СВО Петром Леонидовичем Степановым… С Петей знакомы были давно - в одной группе заочников получали второе высшее во Владимирском филиале президентской академии (у обоих первое образование – военное). Он тогда еще служил. Потом и общались, и взаимодействовали по работе, по общественной линии: Петр был председателем (и хорошим председателем) КТОС, позже работал в управлении образования Владимира, последнее гражданское место - завуч в 46 школе. Осенью ушел воевать – офицеры-танкисты очень нужны", написал заместитель председателя Заксобрания.