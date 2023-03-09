Жители Владимирской области за неделю отдали мошенникам 23 миллиона рублей

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, за минувшую неделю на территории региона было официально зарегистрировано 55 преступлений с использованием удаленных технологий. Общая сумма ущерба составила более 23 миллионов рублей.

Чаще всего мошенники применяют ставшие уже классическими схемы, рассказывая о родственниках, попавших в беду, которым срочно требуются деньги. В связи с этим полицейские проводят разъяснительную работу среди жителей Владимирской области, в том числе среди детей.

К сожалению, дети тоже иногда становятся пособниками аферистов. Так, в середине февраля во Владимире был задержан 15-летний парень, который оказался курьером мошенников. Он забрал у пожилой женщины 100 тысяч рублей по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Сам молодой человек признался, что объявление нашел в интернете и позарился на легкий заработок. По данному факту возбуждено уголовное дело.