Во Владимирской области стартовал конкурс "Экспортер года"

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Во Владимирской области стартовал ежегодный конкурс «Экспортёр года» для малого и среднего бизнеса. Об этом у себя в телеграм-канале сообщает депутат Госдумы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин.

Депутат сообщает, что подать заявку на участие в конкурсе предприятия могут в течение марта через Центр поддержки экспорта или заполнить анкету онлайн.

"В прошлом году в региональном реестре малых и средних предприятий-экспортеров, получивших поддержку государства, было 572 субъекта. Традиционно владимирские компании сотрудничают больше всего со странами СНГ. Но рынок этих стран перенасыщен предложениями из России. Партнёрство постепенно смещается в сторону региона MENA — Египет, Иран, Эмираты, Саудовская Аравия, стран Юго-Восточной Азии и Южной Африки", написал Говырин.

Также он указал, что для предпринимателей в прошлом году был принят закон, по которому с 1 января 2024 года экспортеры больше не должны будут предоставлять в налоговую бумажные документы для подтверждения нулевой ставки НДС.