Во Владимире получили названия две новых улицы

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает администрация города Владимира, в ходе состоявшегося накануне заседания топонимической комиссии был рассмотрен вопрос о наименовании новых улиц, образованных в деревне Уварово.

Комиссия приняла единогласное решение, что улицы будут называться Митинская и Юринская. Так что теперь в областном центре двумя улицами стало больше.

А вот предложение по переименованию улицы Луначарского в Воскресенскую пока одобрения не нашло. Комиссия постановила собрать для этого пакет необходимых документов.