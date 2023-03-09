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НовостиОбщество9 марта 2023 12:38

Во Владимире получили названия две новых улицы

Обе находятся в деревне Уварово, являющейся районом города
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает администрация города Владимира, в ходе состоявшегося накануне заседания топонимической комиссии был рассмотрен вопрос о наименовании новых улиц, образованных в деревне Уварово.

Комиссия приняла единогласное решение, что улицы будут называться Митинская и Юринская. Так что теперь в областном центре двумя улицами стало больше.

А вот предложение по переименованию улицы Луначарского в Воскресенскую пока одобрения не нашло. Комиссия постановила собрать для этого пакет необходимых документов.